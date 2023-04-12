由於環境轉偏東風，明（13）日東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，今年首個熱帶低壓TD01已經登陸菲律賓，預計無法形成今年首颱。氣象局表示，周六（15日）鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部、中部、東部、東南部、南部山區有雨，北部、東北部天氣轉涼。

氣象局預測未來天氣變化。（氣象局提供）

氣象局指出，明天東半部地區有局部短暫雨，西半部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；溫度方面，各地早晚低溫約19到22度，白天高溫東半部27、28度，西半部29到31度，南部近山區平地或河谷氣溫可能更高，西半部日夜溫差稍大。

氣象局分析未來溫度趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周五（14日）環境轉偏東南風或偏南風，東半部地區有局部短暫雨，西半部山區亦有零星短暫雨，其他地區大多為多雲到晴，金門、馬祖及夜晚至清晨西半部地區易有低雲或局部霧；周六鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，中部、東部、東南部地區、南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，北部及東北部天氣轉涼。

下周日至下周二（16日至18日）環境轉乾，各地為多雲到晴的天氣，下周日東北季風減弱，北部及東北部清晨天氣仍涼，白天起氣溫明顯回升；下周三（19日）北部及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫陣雨。