民進黨主席賴清德今下午被提名為2024總統參選人，傍晚隨即出席全國客家社團「台灣客家聯盟協會與主席有約」活動，賴清德表示，榮耀客家就是在繁榮台灣，客家在台灣是非常重要的族群，客家文化非常重要，有客家文化，文化才會多元，同時也會得到國際社會的羨慕和受到尊重。

賴清德表示，這場活動是他通過提名的第一個行程，很高興跟客家夥伴在一起，他和客家十分有緣。接下來的選舉請大家多多幫忙。

賴強調，民進黨在桃竹苗是相對比較辛苦的地區，尤其桃竹苗的客家鄉親佔五六成、甚至超過六成多，民進黨基於對客家鄉親的尊敬，對客家文化的推廣等，長期以來希望能夠贏得桃竹苗鄉親的支持，期許未來有一天民進黨可以得到支持，讓整個台灣更加團結。

座談會時，多位客家夥伴對賴清德主持表達高度支持，除了反映各地的需求，也紛紛提出對選戰的建議與做法，支持賴主席打一場不一樣的選戰、做出不一樣的客家。

民進黨客家部主任蔣絜安表示，2022年民進黨在地方選舉遭遇空前的挫敗，一定要找回民眾對民進黨的信任。她也期許客家鄉親要成為賴主席最堅強的後盾，一起守護台灣的民主自由和繁榮。客家運動還沒有成功，客家運動不是過去式是現在進行式，新的客家運動要靠在座的大家，如同守護台灣一樣是每一個人的責任，不分男女也不分族群，大家都是台灣派。

台灣客家聯盟協會陳明真榮譽理事長表示，近日理事長蔣絜安與台灣客家聯盟辦理了17場座談會，共有1000多位參與者，成為客家種子部隊為未來的造勢活動打好基礎，現在更有30歲至80歲的理監事成員參與，非常多元。

民進黨副祕書長楊懿珊表示，未來要請客家部開設客語課程，讓黨務同仁一起學客語，向主席看齊，要和客家鄉親一起成為支撐台灣的關鍵力量。

賴清德主席過去2星期的行程到訪新竹縣4次，勤走客家庄多說客家話，回應十分熱烈，賴清德在被黨提名2024年總統候選人後，第一場活動即與「台灣客家聯盟協會」座談，可見對客家鄉親的重視。