Acer Swift Go輕薄筆電是針對行動工作者和有短影剪輯需求者推出的產品，定價3萬7900元，特價3萬2900元。（Acer提供）

Predator Helios Neo將加密代碼鐳射蝕刻於深淵黑陽極氧化A蓋，等待玩家去發掘、解碼。（Acer提供）

筆記型電腦有新選擇！Acer宏碁推出兩款新系列筆電：Swift Go輕薄筆電、Predator Helios Neo電競筆電，搭載全新第13代Intel Core處理器系列，展現行動新時尚。迎接全民普發6千元商機，宏碁推出上市優惠，Acer Swift Go定價3萬7900元，特價3萬2900元，活動網站登錄並綁定Acer Line官方帳號再送Line Points 1000點；Predator Helios Neo定價6萬2900元，特價5萬2900元，綁定登錄再送Line Points 2000點、還可抽市價萬元Acer Store官方商城購物券。

窄邊框設計搭配OLED顯示螢幕

Acer Swift Go配備配備OLED顯示螢幕，提升視覺體驗。（Acer提供）

Swift Go輕薄筆電有14吋和16吋兩個尺寸，配備OLED與高解析度螢幕、長效續航電池，通過Intel Evo平台認證，輕巧纖薄出色驚艷，14.9公釐鋁合金機身，配有螢幕占比90％的超窄邊框螢幕、可增加上下可視範圍的16：10螢幕、稜角分明的邊緣與結構線條，均展現工藝美學。Swift Go筆電具Intel Evo平台認證，搭載第13代Intel Core H系列處理器，擁有頂級效能和超過12.5小時的全日長效續航電池電力。配置升級TwinAir雙風扇系統、D6雙銅質散熱管和進氣鍵盤，能有效散熱、保持系統涼爽，讓使用者能隨時維持高性能和可靠性。

Acer Swift Go 14（SFG14-71）搭載14吋及解析度2880x1800的2.8K的OLED顯示螢幕，具4.15公釐邊框，重量僅1.32公斤，配備16GB的LPDDR5記憶體及512GB PCIe固態硬碟，定價3萬7900元，特價3萬2900元，活動網站登錄並完成「Acer X Predator LINE官方帳號」綁定再送Line Points 1000點，還可抽市價萬元Acer Store官方商城購物券；Swift Go 16 （SFG16-71）則為16吋及解析度3200x2000的3.2K OLED顯示螢幕，側邊框寬度亦僅有4.2公釐，重量約1.6公斤，配備16GB的LPDDR5記憶體及512GB PCIe固態硬碟，定價4萬900元，預計四月底開賣。

絕佳視覺感受 完美散熱系統

Predator Helios Neo是Acer新推出的電競筆電，定價6萬2900元，特價5萬2900元。（Acer提供）

首次亮相的Predator Helios Neo配備DLSS 3、業界獨家的散熱技術、畫面亮麗的165Hz IPS WQXGA高刷新顯示器，並注入創意設計隱喻的加密代碼於A蓋，賦予產品更多的想像及樂趣，輕鬆踏入虛實的電競遊戲、享受影音創作及娛樂。

全新電競系列Predator Helios Neo 16（PHN 16-71G）搭載最高第13代Intel Core i7-13700 HX處理器，採用全新性能混合架構，NVIDIA GeForce RTX 4060／4050顯示卡，強大效能，在超高效的NVIDIA Ada Lovelace 架構下運行，NVIDIA DLSS 3新一代AI人工智慧演算法，不只效能迸發，更可大幅提高遊戲幀率。

Predator Helios Neo 16具WQXGA高刷新顯示器，帶來更細膩的畫質體驗，NVIDIA Advanced Optimus 功能，讓畫面均能對比度呈現；專為玩家而生的165Hz高刷新率，每個動作都不錯過，即使是最高端的FPS類型遊戲也能輕鬆應對。Predator Helios Neo 16採用全新升級的散熱解決方案，讓搭載全新強大組件的筆電維持低溫運行，包含特製打造的第5代AeroBlade 3D金屬雙風扇，搭配液態金屬散熱膏，提高筆電的散熱表現。

新上市的Predator Helios Neo 16搭載Intel Killer E2600乙太網路控制器，與Killer Wi-Fi 6 AX 1650i，使玩家得以保持連線；同時提供玩家多元的連接埠選擇，包括兩個USB3.2 Gen2、一個USB3.2 Gen1、一個 HDMI 2.1、兩個支援充電的USB Type-C Thunderbolt 4和一個Micro SD讀卡器。內建16GB DDR5 4800 RAM、512GB PCIe NVMe Gen4 SSD RAID儲存，上市定價6萬2900元，特價5萬2900元，綁定登錄再送Line Points 2000 點、還可抽市價萬元Acer Store 官方商城購物券，另外再提供一個月的Xbox Games Pass或PC Game Pass，享受數百個高品質的電腦遊戲。

宏碁新品上市通路體驗4月15日活動開跑，包括高雄建國商圈、台南彩虹3C、台北光華新天地、中壢NOVA、新竹NOVA、台中NOVA，現場買任一款Acer筆電或桌機，憑發票及產品外盒，就送Acer「Go Green」抗菌隨身包（市價：$699）；購買Acer筆電／桌機搭載第13代Intel Core處理器新品，加碼抽渴望會館渡假村住宿券（市價：$6000），每台筆電限換1次，送完為止。

另外，宏碁於4 月 29 日在台北美堤河濱公園舉辦「Acer Swift時尚風格野餐日暨新品體驗活動」， 邀請網美及宏碁貴賓一同蒞臨，主打Swift 具輕薄時尚、長效電力等優點，可邀請好友共同體驗新品、打卡領贈品。

迎接普發6千商機，宏碁同時舉辦加碼活動：即日起至5月14日購買指定Acer筆記型電腦／桌上型電腦，於活動網站登錄並完成「Acer X Predator LINE官方帳號」綁定，即贈LINE POINTS最高2000點，每周再抽Acer Store官方商城萬元購物券。

同時，宏碁於直營服務中心舉辦舊換新活動。包括「電腦免費健診」享受保養清潔服務及電腦定期保養建議；「SSD／ADT升級加購優惠」，SSD優惠升級，OS免安裝費，以及ADT加價購，多一顆放家裡，不用隨身帶、延伸保固優惠限時八折價等好康；「舊機／電池回收挺環保」不分品牌回收，並提供硬碟拆還的貼心服務。