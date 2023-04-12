Acer Swift Go輕薄筆電是針對行動工作者和有短影剪輯需求者推出的產品，定價3萬7900元，特價3萬2900元。（Acer提供）
Acer Swift Go輕薄筆電是針對行動工作者和有短影剪輯需求者推出的產品，定價3萬7900元，特價3萬2900元。（Acer提供）
Predator Helios Neo將加密代碼鐳射蝕刻於深淵黑陽極氧化A蓋，等待玩家去發掘、解碼。（Acer提供）
Predator Helios Neo將加密代碼鐳射蝕刻於深淵黑陽極氧化A蓋，等待玩家去發掘、解碼。（Acer提供）

筆記型電腦有新選擇！Acer宏碁推出兩款新系列筆電：Swift Go輕薄筆電、Predator Helios Neo電競筆電，搭載全新第13代Intel Core處理器系列，展現行動新時尚。迎接全民普發6千元商機，宏碁推出上市優惠，Acer Swift Go定價3萬7900元，特價3萬2900元，活動網站登錄並綁定Acer Line官方帳號再送Line Points 1000點；Predator Helios Neo定價6萬2900元，特價5萬2900元，綁定登錄再送Line Points 2000點、還可抽市價萬元Acer Store官方商城購物券。

窄邊框設計搭配OLED顯示螢幕

Acer Swift Go配備配備OLED顯示螢幕，提升視覺體驗。（Acer提供）
Acer Swift Go配備配備OLED顯示螢幕，提升視覺體驗。（Acer提供）

Swift Go輕薄筆電有14吋和16吋兩個尺寸，配備OLED與高解析度螢幕、長效續航電池，通過Intel Evo平台認證，輕巧纖薄出色驚艷，14.9公釐鋁合金機身，配有螢幕占比90％的超窄邊框螢幕、可增加上下可視範圍的16：10螢幕、稜角分明的邊緣與結構線條，均展現工藝美學。Swift Go筆電具Intel Evo平台認證，搭載第13代Intel Core H系列處理器，擁有頂級效能和超過12.5小時的全日長效續航電池電力。配置升級TwinAir雙風扇系統、D6雙銅質散熱管和進氣鍵盤，能有效散熱、保持系統涼爽，讓使用者能隨時維持高性能和可靠性。

Acer Swift Go 14（SFG14-71）搭載14吋及解析度2880x1800的2.8K的OLED顯示螢幕，具4.15公釐邊框，重量僅1.32公斤，配備16GB的LPDDR5記憶體及512GB PCIe固態硬碟，定價3萬7900元，特價3萬2900元，活動網站登錄並完成「Acer X Predator LINE官方帳號」綁定再送Line Points 1000點，還可抽市價萬元Acer Store官方商城購物券；Swift Go 16 （SFG16-71）則為16吋及解析度3200x2000的3.2K OLED顯示螢幕，側邊框寬度亦僅有4.2公釐，重量約1.6公斤，配備16GB的LPDDR5記憶體及512GB PCIe固態硬碟，定價4萬900元，預計四月底開賣。

絕佳視覺感受 完美散熱系統

Predator Helios Neo是Acer新推出的電競筆電，定價6萬2900元，特價5萬2900元。（Acer提供）
Predator Helios Neo是Acer新推出的電競筆電，定價6萬2900元，特價5萬2900元。（Acer提供）

首次亮相的Predator Helios Neo配備DLSS 3、業界獨家的散熱技術、畫面亮麗的165Hz IPS WQXGA高刷新顯示器，並注入創意設計隱喻的加密代碼於A蓋，賦予產品更多的想像及樂趣，輕鬆踏入虛實的電競遊戲、享受影音創作及娛樂。

全新電競系列Predator Helios Neo 16（PHN 16-71G）搭載最高第13代Intel Core i7-13700 HX處理器，採用全新性能混合架構，NVIDIA GeForce RTX 4060／4050顯示卡，強大效能，在超高效的NVIDIA Ada Lovelace 架構下運行，NVIDIA DLSS 3新一代AI人工智慧演算法，不只效能迸發，更可大幅提高遊戲幀率。

Predator Helios Neo 16具WQXGA高刷新顯示器，帶來更細膩的畫質體驗，NVIDIA Advanced Optimus 功能，讓畫面均能對比度呈現；專為玩家而生的165Hz高刷新率，每個動作都不錯過，即使是最高端的FPS類型遊戲也能輕鬆應對。Predator Helios Neo 16採用全新升級的散熱解決方案，讓搭載全新強大組件的筆電維持低溫運行，包含特製打造的第5代AeroBlade 3D金屬雙風扇，搭配液態金屬散熱膏，提高筆電的散熱表現。

新上市的Predator Helios Neo 16搭載Intel Killer E2600乙太網路控制器，與Killer Wi-Fi 6 AX 1650i，使玩家得以保持連線；同時提供玩家多元的連接埠選擇，包括兩個USB3.2 Gen2、一個USB3.2 Gen1、一個 HDMI 2.1、兩個支援充電的USB Type-C Thunderbolt 4和一個Micro SD讀卡器。內建16GB DDR5 4800 RAM、512GB PCIe NVMe Gen4 SSD RAID儲存，上市定價6萬2900元，特價5萬2900元，綁定登錄再送Line Points 2000 點、還可抽市價萬元Acer Store 官方商城購物券，另外再提供一個月的Xbox Games Pass或PC Game Pass，享受數百個高品質的電腦遊戲。

宏碁新品上市通路體驗4月15日活動開跑，包括高雄建國商圈、台南彩虹3C、台北光華新天地、中壢NOVA、新竹NOVA、台中NOVA，現場買任一款Acer筆電或桌機，憑發票及產品外盒，就送Acer「Go Green」抗菌隨身包（市價：$699）；購買Acer筆電／桌機搭載第13代Intel Core處理器新品，加碼抽渴望會館渡假村住宿券（市價：$6000），每台筆電限換1次，送完為止。

另外，宏碁於4 月 29 日在台北美堤河濱公園舉辦「Acer Swift時尚風格野餐日暨新品體驗活動」， 邀請網美及宏碁貴賓一同蒞臨，主打Swift 具輕薄時尚、長效電力等優點，可邀請好友共同體驗新品、打卡領贈品。

迎接普發6千商機，宏碁同時舉辦加碼活動：即日起至5月14日購買指定Acer筆記型電腦／桌上型電腦，於活動網站登錄並完成「Acer X Predator LINE官方帳號」綁定，即贈LINE POINTS最高2000點，每周再抽Acer Store官方商城萬元購物券。

同時，宏碁於直營服務中心舉辦舊換新活動。包括「電腦免費健診」享受保養清潔服務及電腦定期保養建議；「SSD／ADT升級加購優惠」，SSD優惠升級，OS免安裝費，以及ADT加價購，多一顆放家裡，不用隨身帶、延伸保固優惠限時八折價等好康；「舊機／電池回收挺環保」不分品牌回收，並提供硬碟拆還的貼心服務。

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