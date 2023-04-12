台灣便利商店提供的服務種類多樣，近日有網友發現，一名超商店員在收銀台旁搬來卡式瓦斯爐和炒鍋，現場直接開伙烹調美食，他直呼「太強大」，貼文一出也引發熱烈討論，不少人直呼要幫超商店員加薪，甚至還有人笑說，以後孩子長大要先送去便利商店打工磨練。

原PO在臉書社團《信義區兩三事》上傳一張照片，只見全家便利商店的店員在收銀台旁架設了卡式瓦斯爐，手中拿著木製鍋鏟翻炒料理，鍋子裡散發出陣陣熱氣，讓原PO看了˙忍不住讚嘆，「太強大了」。貼文曝光後，隨即有人表示昨（11）日傍晚正好路過現場，店家提供炒青菜、炒飯兩種品項試吃。

對此，網友紛紛留言笑說，「我以後一定要要求小孩，去便利商店打工一年」、「請收下我的膝蓋」、「離沙威瑪不遠了」、「我剛也經過看到，還停下來驚訝地看3秒…」、「以前在內湖某全家看到煮牛肉麵」、「以後便利商店可以修摩托車我都不會覺得意外」、「夭壽喔！改天會不會連現煮鮮魚湯都賣」。

據《NOWnews今日新聞》報導指出，全家便利超商表示，這是各店鋪不定期舉辦的「Fami煮煮」試吃活動，並非要求每間店都有現煮服務。