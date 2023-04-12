好萊塢男星「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）年初時為保護姪子，不慎被鏟雪車輾過，有30多根骨頭斷裂。所幸他積極接受治療、復健，傷勢好轉，並於昨(11日)出席新作《舊車大改造》在洛杉磯的的首映會，這也是他受傷後首度公開露面。

據外媒《People》報導，傑瑞米雷納昨日出席首映會，身穿藍色西裝並柱著拐杖，在與家人一起接受拍照後，便登上代步車接受媒體訪問，表示：「這個節目這不只是一部電影，而是我的人生，它為我訂了一個要努力康復的里程碑。」透露這次活動是他第一次從床上起來，離開康復中心，「你們知道嗎，要站起來，走在外面的世界，這對我來說很緊張！」

#JeremyRenner's family was on hand to support him at the premiere of his new show #Rennervations. ❤️ pic.twitter.com/z1DaPqyOjI — People (@people) April 12, 2023

另外，此次活動傑瑞米身旁也有不少家人陪同，而被問及有家人在旁的感受如何，指出：「他們就像是我去做任何事情的燃料，能夠與他們一同成為其中的一部份。」並透露女兒在節目中也扮演著重要角色，「和你愛的人一起做事的感覺真是太棒了，就像是身處天堂一樣。」

事實上，當初傑瑞米受重傷時，曾一度快撐不下去，「我用手語跟家人說對不起，還用手機寫下對家人的遺言。」所幸他撐過那段煎熬的時刻，並在努力之療與復健後，狀況復原良好，坦言：「我在這次意外失去很多血肉和骨頭，但我得到很多愛和更堅強的力量。」