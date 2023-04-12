母親節將屆，國民黨立委羅明才將於4月16日晚間6時30分在「新店馬公體育館」舉辦「羅明才康乃馨感恩之夜」，不僅邀請台語金曲歌王翁立友高歌，同時邀請前國民黨主席洪秀柱、前高雄市長韓國瑜、台南市議員謝龍介及前台北縣長周錫瑋到場。羅明才強調，藉由活動舉辦不僅要團結一切力量，贏得勝選、重返執政，同時也要邀請民眾度過一個溫馨、感恩的夜晚。

羅明才表示，母親節是值得慶祝的節日，感謝全天下的母親們為了子女日夜操勞，因此特地舉辦「羅明才康乃馨感恩之夜」，要預祝全天下的母親們母親節快樂。活動也安排翁立友帶來多首膾炙人口的歌曲，透過音樂聲陪伴民眾一起歡慶母親節。

2024選戰倒數，羅明才也提到，感恩是最大的力量，「在地心，打拚為鄉親」，提升到感恩心，面對民眾、地方及黨內年輕同志的照顧，2024大選很重要，需要「團結一切可以團結的力量」，贏得勝選，重返執政。為了2024台灣的和平、地方的繁榮，自己義無反顧扛起重責，決心為新店大文山區的鄉親最後一戰，奮戰到底！

羅明才說，世代交替是趨勢，提攜後輩是應該的，亦傳承此心，這次新店區域立委選舉將是他的最後一戰，再次懇請各位鄉親、好朋友，2024立委大選繼續支持明才，亦懇請認同他的理念，希望2028世代交替，青年接棒，一棒接一棒，讓新店的進步持續不斷。