面對對手端出「洋投套餐」吃到飽，中信兄弟本土投手表現毫不遜色，吳哲源今天繳出7局無失分好投，比下統一獅洋投羅昂，率隊以1比0拿下2連勝，也斬斷獅隊4連勝。

兄弟從開季到現在連續8場比賽都碰上對方推出洋投先發，依序對上威達爾、鋼龍、羅昂、布雷克、伍鐸、鋼龍、布里悍，今晚則是面對羅昂，打破1998年的隊史紀錄。

明天先發也早早公布，獅隊推出布雷克先發，兄弟將連9場碰上洋投先發，繼續刷新隊史最長紀錄，後天獅隊也可能繼續推出洋投先發，連10場碰到洋投，距離1997年味全龍開季連12場的聯盟紀錄也不遠。

洲際此役上演投手戰，雙方先發投手都表現出色，吳哲源用99球投7局，投出三振、保送各1，無失分，靠著隊友在2局下攻下全場唯一分數，奪下本季首勝（另有1敗）。

獅隊先發投手羅昂同樣繳出7局好投，被敲6支安打，唯一失分在2局下被曾頌恩、岳東華敲安，但隊友火力沒能給予支援，苦吞開季2連敗。

不過這場比賽還出現小插曲，8局下張志豪獲得四壞球保送上壘後，兄弟啟用帶跑宋晟睿，他在一壘遭到牽制出局，兄弟提出電視輔助判決，認為他的手有被一壘手林益全踩到，但最終仍維持原判，兄弟總教練林威助不滿判決衝上場要找裁判理論，最後被其他教練攔著，衝突也未擴大。