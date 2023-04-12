此外，寶成集團持股51.11％的重要子公司裕元工業（香港聯交所股票代號00551）3月自結營收為6.97億美元、折合約新台幣212.22億元，年減10％；其中製鞋業務年減21.3％；累計第一季自結營收21.07億美元，年減12％。受到品牌客戶持續調整庫存影響，其中製鞋業務年減18.1％。

而由裕元通路業務獨立分拆上市的寶勝國際（香港聯交所股票代號03813），受惠通路回暖，3月營收人民幣17.34億元，月增34.1％、年增29.8％，顯示主要營運地區消費者的購買意願逐漸回升，帶動首季營收人民幣58.38億元，季增37.5％、年增6.5％。

此外，戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）3月合併營收17億元、年增0.8％，連續25個月呈現年增；累計首季合併營收50.54億元、年增11.6％，3月單月及首季營收同創歷年同期新高，鈺齊-KY也是3月營收唯一呈現年增的國內製鞋大廠。

受到品牌客戶調整庫存影響，豐泰（9910）3月合併營收65.40億元、年減22.1％；累計首季合併營收193.63億元、年減13.5％。豐泰自結第一季稅後純益7.49億元，EPS 0.85元。