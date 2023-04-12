太猖狂了！大陸湖南省邵陽市，日前晚間有2女3男爆發肢體衝突，其中1名穿著黑上衣的肖姓男子，於蹲在地上的張姓女子耳邊謾罵，導致張女直接和肖男發生拉扯，但在過程中無意間扯掉肖男假髮，並且就往肖男身上踹一腳，而肖男也忍不住，便直接對著張女飛踢一腳，導致張女整個人飛起撞到機車，跌坐在地，火爆衝突的現場，也引起不少民眾圍觀。

綜合陸媒報導，湖南省邵陽市日前發生火爆糾紛，有2女子與3男子在街頭爆發拉扯、鬥毆衝突，而衝突影片也被拍下在網路上流傳，從影片中可見，3名男子圍著2名女子，而其中1未穿著黑色上衣的型男，突然彎腰蹲低疑似非禮其中1位蹲在地上穿黑裙的女子，該黑裙女竟然直接就扯掉黑上衣型男的「假髮」，2人爆發拉扯衝突，跌在地上的黑裙女起身，就往假髮型男踹一腳，而假髮型男再也忍不住，「怒髮衝冠」一腳直接踹飛黑裙女子，衝突現場也引起許多民眾圍觀。

據悉，雙方發生衝突意外起因，穿著黑裙的張姓女子，發現假髮型男的肖姓男子坐在她的電動車上，要求肖男下車，而過程中，肖男要求借電動車開遭拒絕後，便對張女指指點點，而雙便起了拉扯衝突，期間張女的眼睛、臉部遭戳痛，因此張女則反擊，但無意間扯下肖男假髮；對於網傳「女子被強吻」部分，張女朋友否認，並稱當時對方靠很近，並且在張女耳邊謾罵，而非強吻。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「這麼猖狂嗎？」、「氣得發抖，好沒安全感啊」、「這麼多人在旁邊，真的拉不住這個男的嗎？」、「旁邊都是看熱鬧的男人，悲哀」、「這不就是耍流氓嗎？」、「起雞皮疙瘩，太無法無天了」。