國泰世華銀行3月稅後淨利29.7億元，累計稅後淨利91.7億元，年成長33％，創歷年同期新高水準，主因2022年央行數次升息，放款持續穩健成長及外幣有價證券等價量均增，累計淨利息收入年成長逾25％；受惠於信用卡消費金額回升，累計淨手收較去年同期增加。截至3月底有效卡數達638萬張，年成長17％，維持市場第一地位。國泰產險3月稅後淨損9.5億元、累計稅後淨損5.8億元，單月虧損主要係因防疫保單受228連假效應及防疫政策鬆綁影響，致使實際賠款高於去年底預估賠款，以銷售量最大之防疫險保單型別來看，預估其確診理賠率將達63％，故增提相關準備金。防疫保單理賠方面，3月單月已賠付簽單賠款32.3億元、今年累計已賠付簽單賠款98.9億元，相關準備金餘額為10.7億元。資本適足率部份，去年金控母公司兩次注資共200億元，去年底RBC為369％，資本適足，各項業務亦穩定推展。

國泰證券3月稅後淨利1.9億元，累計稅後淨利4.7億元，年成長18％，主因升息循環進入尾聲，證券市場逐漸活絡，且透過獨特數位經營模式，國泰證券創造有目共睹的經營成效，第一季台股新開戶數較去年同期成長，核心業務台股經紀累計市佔率亦同步創下歷史新高紀錄，達3.92％。複委託業務市佔率突破2成，持續穩居龍頭地位，ETF交易金額創同期新高，債券交易金額年成長逾7成。