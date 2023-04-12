中國石化12日發佈消息，在杜哈與卡達能源公司簽署卡達北部氣田擴能項目的參股協定。該項目是目前全球規模最大的液化天然氣項目。根據協定，卡達能源公司向中國石化轉讓北部氣田擴能項目1.25％的股權。

中國石化表示，與卡達能源公司的合作，將有助於優化中國能源消費結構，提升清潔能源供應的安全性、穩定性和可靠性。

根據大陸央視報導，卡達能源公司是世界三大石油公司之一，也是世界天然氣產銷巨頭，卡達北部氣田擴能項目預計於2026年投產。卡達北部氣田是全球最大的單一氣田，北部氣田擴能項目是目前全球規模最大的液化天然氣項目，項目總投資287.5億美元，將把卡達液化天然氣年出口量從當前的7700萬噸提升至1.1億噸。

回顧2022年11月，中國石化與卡達能源公司已簽署為期27年的液化天然氣長期購銷協議，卡達能源公司每年向中國石化供應400萬噸天然氣。該協定也是雙方就卡達北部氣田擴能項目開展一體化合作的重要部分。