新北市三重警分局警備隊陳姓員警，今年初涉嫌請網友代購蘋果iPhone手機，不料，事後店家發現交易有異，要求代購網友需支付3萬多元費用，網友向陳員索討不成，怒告陳員詐欺。台北地檢署指揮北市信義警分局搜索陳員在三重的租屋處，傳喚陳員到案，檢察官複訊後當庭逮捕陳員，12日向法院聲請羈押。法院裁定8萬元交保。北檢晚間表示，待檢察官審酌陳員交保是否影響後續案件偵辦，再決定是否提抗告。

據了解，陳員為警專34期畢業，2017年就分發三重警分局服務至今，歷任中興橋派出所、慈福所、警備隊、現支援分局勤務指揮中心。

據調查，今年初，陳員在網路發文表示，願意付數千元的酬勞，請網友在蘋果官網幫忙代購一支iPhone 14手機，網友遂到北市信義區的蘋果專賣店領取線上訂購的手機，並親自交給陳員。

不料，事後代購網友接到蘋果專賣店通知，指該筆交易有問題，需重新支付費用或將手機歸還，網友聯繫陳員，陳員卻不願出面解決，也不肯歸還手機，網友索討無門下，憤而控告他詐欺。