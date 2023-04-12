針對中國大陸商務部今天宣布，對於我國對中國大陸採取的貿易限制措施展開貿易壁壘調查，由於我國禁止陸方830項大陸農產品銷台，農委會表示，國際貿易中，各國考量可能對國內產業造成重大不良影響，或是與食品衛生安全或動植物防疫檢疫有關，都會訂定管制進口品項。

為避免開放中國大陸農產品造成衝擊，我國持續管制包括稻米、花生、大蒜、紅豆、東方梨、香蕉、芒果、鳳梨、液態乳等敏感性關稅配額產品，以及國內大宗產品如茶葉、甘藍、白菜、馬鈴薯、洋蔥、重要水果、花卉、畜產品、鮪魚、吳郭魚、牡蠣等我國生產的主要初級生鮮及加工產品等。

農委會指出，中國大陸與我國分別於2001年12月及2002年1月加入世界貿易組織，政府高度重視國內產業利益，任何市場開放承諾，都要經過審慎評估及產業溝通，由於兩岸在加入WTO的過程中，並沒有就市場開放進行協商，就沒有完成談判與協商的部分，考量我國農民利益和農業發展及相關農產品防檢疫和安全，因此保留部分項目進口。

農委會指出，兩岸都是WTO會員國，雙方農產貿易有任何爭議，可先由雙邊管道進行討論。農委會強調，將配合陸委會、經濟部等部會，採取相關因應措施，保障農民收益。