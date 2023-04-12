單看電商事業體，3月營收達2.54億元，其中以商業品牌的成長力度最為強勁，網紅品牌與生活選物則維持穩定表現。

美而快旗下共PAZZO、Miere.q兩間商業品牌，PAZZO受惠開設形象概念店OMO策略發酵，線上線下相互導流效益顯現，PAZZO每月業績表現自實體形象概念店開幕後，有明顯成長。Miere.q則專攻聯名款，積極與網紅及KOL合作，推出聯名商品，銷售成績亮眼，商業品牌大幅挹注營收貢獻，帶動3月合併營收衝上歷史第三高表現。

美而快表示，PAZZO的銷售業績成長，可見OMO虛實整合的效益，集團今年亦將積極發展OMO虛實整合商業模式，首家UR Living複合式商場預計最快7月將於台中開幕，坪數約500坪的「小型複合式商場」，屆時將提供消費者包含流行服飾、早午餐及餐酒館等餐飲、美妝、生活美學等綜合性消費服務，滿足消費者的感性與理想需求，提升消費機率。

美而快2023年將加大力度發展OMO虛實整合商業模式，將網紅經濟的效益優勢極大化。商業品牌部份，維持定期上架新品，及推出聯名商品衝刺買氣。網紅品牌則持續將流量變現模式複製到生活用品、餐飲、保健食品等其他產品線，擴張集團的電商市場版圖，維持集團營運表現穩定成長。