大陸國新辦12日舉行「權威部門話開局」系列主題新聞發佈會，針對今年對夏季用電高峰的能源保供，大陸國家能源局綜合司司長、新聞發言人梁昌新表示，預計今年全大陸的最大電力負荷可能超過13.6億千瓦，較去年有較大的增長。研判今年電力供應總體有保障，但部分省份在高峰時段可能會出現用電緊張。

根據澎湃新聞引述梁昌新表示，大陸國家能源局將加強統籌協調，全力做好5方面的工作。第一是抓好監測分析預警。做好電力供需形勢常態化的監測工作，迎峰度夏期間，按照「一省一策」抓好電力保供工作。

第二是加大支撐性電源和輸電通道建設投產，按照「適度超前、留有裕度」原則，督促各類電源迎峰度夏前投產發揮保供作用。其中，支撐性電源不少於1700萬千瓦。

第三是確保電煤充足供應。重點保障電煤供應的量、質和價。督促指導地方加快建設煤礦手續的辦理，推動已核准項目儘快開工建設，在建煤礦進一步優化工期安排，儘快投產達產，並督促各省密切跟蹤電煤長協保質保量簽訂和履約情況，積極做好督促落實和協調工作。

四是全力做好機組穩發滿發工作。督促發電企業落實電煤、燃氣的穩定供應，保質保量簽訂電煤和燃氣的中長協，並加大力度監管履約情況；第五是科學做好負荷管理工作，有效消解高峰時段壓力，督促地方進一步優化有序用電方案並精準細化執行。