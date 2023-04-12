TOSHIBA 12KG旗艦熱泵滾筒奈米溫水洗脫烘，原價6萬9900，展場價5萬9900元。（台北市電器商業同業公會提供）

全台最大「台北電器空調影音3C大展」將在4／14（五）至4／17（一）於台北世貿一館展出全球百大知名品牌的AIoT智慧家電新品，本屆展覽設有6大主題展區，包含電視影音區、冷暖空調區、冰箱／洗衣機、廚房家電區、生活家電區及免比價促銷區，各品牌也推出多款高顏值美型家電，吸引消費者參觀。

三星搶先發表號稱「世上顏值最高的電視」的新款QD-OLED 4K量子聯網電視，65吋原價9萬8900元，展場限定價9萬3000元，現省近6000元；大同也推出全新液晶顯示器，65型4K QLED AndroidTV液晶顯示器原價3萬4900元，展場限定價2萬5900元，折扣高達9000元，再加贈大同復古紀念電風扇1台。

TOSHIBA推出榮獲日本優良設計大賞GOOD DESIGN的12KG旗艦熱泵滾筒奈米溫水洗脫烘，原價6萬9900，展場限定價下殺至5萬9900元，現省高達1萬元；禾聯則推出全新570L變頻對開冰箱，原價38400元，現場價3萬1500元即可入手。