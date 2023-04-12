英國學界曾有研究指，冰冷的水溫有助於舒緩壓力、降低焦慮感。有個憂鬱症病史10年的威爾斯男子現身說法大讚「有效」，他天天讓身體接觸冰冷的水，譬如沖冷水淋浴、泡冰水澡或去河川湖泊游泳，短短幾分鐘就能消除一整天的不安情緒，他甚至已開始藉此漸漸擺脫憂鬱症藥物。

《每日郵報》報導，住在威爾斯東南部城鎮卡菲利（Caerphilly）的30歲男子波克（Mitchell Bock）說，「冰水療法」對他有明顯正面效果：「對我而言，一整天的焦慮心情用這個方法幾分鐘即可卸除，結束後感覺超棒，真的立即見效。」

英國威爾斯30歲男子靠「冰水療法」改善憂鬱症狀。

波克從事財務工作，過去10年持續對抗嚴重的憂鬱、焦慮與懼怕感，他不堪長期情緒磨難，去年企圖一了百了，緊急入院後卻因一通照章行事式的後續關懷電話，住院才13小時隨即出院。

後續治療讓波克「了無生趣」，於是他與50歲的母親梅蘭妮開始一同尋找另類療法。幾個星期之後，母親送給他一個泡冰水澡的專用浴缸，就此開始嘗試冰水療法，不出幾天就感受到轉變：「第一次泡冰水澡之後，一覺醒來，我心頭沒有往常憂懼的感覺。這好比拖著流感就寢、睡醒時徹底痊癒。」

如今波克每天用冷水沖一次澡或泡一次冰水澡，有時會去水溫超冷的水裡游泳，他嘗試過最低溫的泡澡水是攝氏0度，周圍還有雪。這種療法讓他產生「信心」，效果好到他停用抗焦慮藥物、不必參加定期治療課程：「我服藥、接受治療已好幾年。以前每次打電話給醫師，短短幾句對話，醫師就會要我增加藥量。現在我已停止服用其中一種藥物，對自己的感覺很有信心。」

波克接觸冰冷的水溫非常自在，但一開始難免會有衝擊：「起初身體會恐慌，有刺痛感，心跳加速，但只要調整好呼吸，就沒事了。」

很多運動員利用冰水澡保持健康，但英國波茅斯大學（Bournemouth University）今年2月的研究報告指出，這對心理健康也有好處。受試者泡過5分鐘攝氏20度冷水5分鐘之後，大腦電腦斷層影像顯示腦部彼此連結的微小部位有了變化，這些部位涉及維持注意力、協助判斷、控制情緒。研究人員也認為，戶外游泳的低溫環境帶來的衝擊能拉高大腦多巴胺與腦內啡的濃度，這些都是會讓人心情愉悅的荷爾蒙。研究結果已刊登於《生物學》（Biology）期刊。

《每日郵報》也提醒讀者冷水游泳的注意事項，例如盡量不要單獨行動、選擇安全水域、不要在冷水裡待太久、預備保暖衣物、不要在為適應水溫的情況下貿然入水、留意水質等。

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