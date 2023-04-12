54歲資深女星何如芸與美崙飯店董事長王敏錡離婚後，強勢回歸演藝圈，參與的戲劇作品都成功創造高討論度，而她的外貌也保養得極好，還被封為「演藝圈美魔女」代表之一；沒想到何如芸最近身體做檢查，看抽血報告發現膽固醇飆高，甚至血管硬化程度逼近臨界點，明明家族沒病史、她也不胖，審視生活後才發現真相。

何如芸平時樂於在社群上分享生活，今（12日）晚間她透露自己去做檢查，看了抽血報告發現去（2022）年控制住的膽固醇，今年直接飆高，出現血管硬化程度逼近臨界點的狀況；對此何如芸無奈地說，「我明明沒有很肥也沒有家族史」，但最近還是被老闆發現好像胖了。

因此何如芸省思自己的生活，「日子過太爽，就會放縱」，痛定思痛要控管飲食和積極運動，於是開始「吃鳥食、健身」忌口的生活，緊繃程度是餓到3餐不濟，還想不起自己做了什麼事的地步，感嘆「原來太沒壓力也不行」。

不過，在嚴格管控身體狀況後，何如芸也從中領悟到，「人生就是一連串放大縮小的過程，還有壓抑再放鬆，警覺再放心」，重要的是，最感謝上天無限的恩典，讓她能夠健康活著。最後還調皮地補充說，「膽固醇該怎麼消滅你才好呢」。