台糖董事長陳昭義「二度回鍋」掌舵近4年，今傳將轉任國營會副主委，遺缺由前高雄市代理市長楊明州接任，對此經濟部只表示相關人事調簽呈案正在進行。但知情人士透露，陳昭義2月延任案到期，原本經濟部長王美花有意讓他續任，可是行政院副長鄭文燦點名由楊明州來接，因此陳才拍板轉任國營會，預計本月底前就會佈達交接。

陳昭義今年69歲，依規定屆齡採一年一聘，要延任須每年提報行政院同意，今年2月延任案到期須處理。知情人士說，因為楊明州目前沒有職務，剛好陳昭義延任期滿，所以執政黨才安排楊去接掌台糖。

楊明州是成大木工程系所畢業，歷任過高雄市工務局局長、副秘書長、秘書長、參事，及副市長，標準文官背景。其最為人所知是前高雄市長韓國瑜遭罷免後，獲高層任命代理市長。可是當時高雄市議會反應是不分藍綠議員都支持，顯見其黨派色彩不濃。

知情人士說，楊明州雖無明顯黨派色彩，但是在菊姐（陳菊）市長時任官，自然獲綠營照顧，據傳他這次出線，就是由前高雄代理市長、現任民進黨秘書長許立明一手推薦。原本王美花想留陳昭義，認為其對台糖業務熟悉，又無犯錯，不想換人。但最後仍由鄭文燦出面協調，敲定陳昭義轉任國營會副主委，讓楊明州出任台糖董事長。

由於行政院第二階段組改已經獲立院通過，國營會預計明年就會掛牌轉為幕僚單位「國營事業管理司」，重要性縮減，預計陳昭義過去接副主委也是階段性任務，台糖董事長接任案最快本月進行佈達。