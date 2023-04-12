高端（6547）12日公告，旗下EV71疫苗以完整的第三期臨床疫苗保護力數據，取得國內新藥查驗登記上市核准。高端表示，除了積極進行生產線安排外，也將儘速申請東南亞等目標市場國家藥證。

高端腸病毒71型疫苗是國內第一個非採加速核准機制（中和抗體）核准的腸病毒疫苗藥證。該疫苗在多國多中心第三期臨床試驗中，取得真實世界疫苗保護力100％（所有確診者皆發生在安慰劑組中，追蹤期內施打疫苗的嬰幼兒受試者0人感染），該項數據已由全球權威期刊The Lancet刺胳針刊載。

由於高端是目前國內唯一一家具備腸病毒疫苗自有產能的開發商，法人看好若腸病毒疫情發生，該公司即可供應疫苗，初步產能約300萬劑。

高端EV71疫苗技轉自台灣國家衛生研究院，在成人第一期臨床試驗數據等研發成果後，團隊立即投入嬰幼兒與兒童安全性、劑量探索、與亞型交叉保護反應等二期臨床驗證，並選定最適化之2.5μg劑量與施打間隔。高端也同步整合從病毒原液到與針劑成品之垂直製程，在竹北自有廠房成功開發商業規模之量產產能。

高端的EV71疫苗，是目前全球唯一取得二～六個月出生嬰幼兒臨床有效性數據的EV71疫苗開發案。在第三期臨床試驗期間，確診個案涵蓋EV71的B5、C4地區性流行基因亞型，在真實世界中，確認高端腸病毒71型疫苗對地區流行亞型同具100％交叉保護力。

EV71盛行於濕熱地區，除台灣外，東南亞與中國則為EV71本土化長年流行疾病。在疫苗的發展上，目前僅有中國大陸三家疫苗廠已上市，以及台灣兩家疫苗廠準備推出產品上市。

高端表示，後續將以完整數據取得國內腸病毒疫苗正式藥證後，繼續布局海外市場，藉由優異的第三期臨床試驗有效性數據、以及台灣藥證核可，向東南亞等EV71疫情盛行國家和特定市場布局。