根據澳盛銀行與民調機構Roy Morgan公布的最新每周調查，受澳洲央行本月初宣布暫停升息激勵，上周消費者信心指數上升1.1點，連續3周走揚。西太平洋銀行-墨爾本研究所11日才公布，4月消費者信心指數從3月的78.5點，揚升9.4％至85.8點。