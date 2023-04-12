真的讓人驚呆！一名男網友日前到連鎖迴轉壽司店「爭鮮」用餐，意外發現有一名阿嬤級的員工身手俐落，一次能扛7盤壽司飯，他好奇詢問阿嬤的年齡，未料對方回答「90歲」，更透露早上有在別的地方兼差，讓這名男網友相當詫異，大讚：「能有這種活力熱情來工作，真的不簡單」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，今（12）日去爭鮮用餐時，遇到一名阿嬤服務生，不僅對客人熱情，移動起來腳步輕快、身手矯健，甚至可以一口氣搬7盤壽司飯，體力和年輕人有得拚。

原PO見狀忍不住詢問阿嬤今年貴庚，沒想到阿嬤竟笑答「90歲」，更透露自己身體健康，沒有罹患三高，早上還會利用時間去傳統市場幫忙賣菜，讓原PO聽完頓時目瞪口呆，雖然不曉得阿嬤是不是在開玩笑，但他目測阿嬤應該也有70多歲，驚呼：「能有這種活力熱情來工作，真的不簡單！」

貼文曝光後，引來超過1.4萬人按讚朝聖，留言直說：「保養的好好喔，看起來大概60幾而已」、「有沒有想過可能是老闆，只是無聊上上班」、「好猛唷！這種的真的要讓她活動，不動反而生病不舒服」、「很多高檔的日料、茶餐廳，服務員都是阿嬤級的」、「年齡是女人的秘密，妳問了不該問的問題，所以阿嬤多報嚇嚇你XD」。