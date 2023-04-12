女星Ella（陳嘉樺）是女團S.H.E成員，2012年嫁馬來西亞籍老公賴解孵（賴斯翔），兩人育有一子「勁寶」，Ella今（12日）在社群平台曬出貼文，開心為兒子慶生，同時透露兒子即將上小學，她和老公決定帶著孩子飛往世界各地，教育理念吸引6.3萬人按讚。

Ella今（12日）在社群平台發文為兒子慶生「勁寶生日快樂！轉眼間今天就6歲了」，她透露兒子今年9月就要上小學了，這次生日比較特別，她和老公決定在上小學的前幾個月帶著兒子工作，一起到處飛往各個機場與城市，去見識各種生活形態和人事物，「有時候熬夜等媽媽下班在休息室睡著，有時候早上4:30起床趕早班機」，Ella自豪提到兒子非常配合，適應得很快，還會自己安排自習項目。

Ella溫柔喊話：「世界之大等著你去慢慢發掘和體會，還是那一句話，希望你能平安健康快樂的長大，爸爸媽媽真的愛你，很愛很愛你」，她同時感謝各地歌迷、工作人員和老師，表示感受到滿滿的愛，Ella收集了許多粉絲拍攝的圖片，也曬出一家三口的溫馨照片，她與老公在兒子左右捧著寶可夢蛋糕，全家人都露出開心笑容，還有Selina（任家萱）與勁寶一起切蛋糕的照片，粉絲拍攝的機場照可以看到Ella有時抱著兒子，勁寶也會抱著她大腿撒嬌，母子互動模樣全被記錄下來，貼文吸引6.3萬人按讚，許多藍勾勾好友紛紛送上祝福。