代表外資動態的北向資金12日淨賣出42.08億元，其中貴州茅台遭淨賣出7.05億元。貴州茅台領跌白酒類股，申万白酒次級指數12日收跌2.7％。老白乾酒、口子窖、迎駕貢酒12日分別收跌3.4％、3.4％、3.26％。

業績方面，貴州茅台稍早公布2022年業績，期內營收年增16.53％至1,275.54億元，淨利年增19.55％至627.16億元。

金融投資報報導，萬聯證券分析師陳雯表示，貴州茅台2022年業績亮眼，超額完成全年目標，持續推動產品和通路創新，產品噸價和直銷通路收入占比都明顯提升，增強盈利能力。貴州茅台2023年營收指引目標為年增15％左右，券商預測該公司能順利完成預定目標。

對於貴州茅台近期股價持續回落，市場普遍認為和該公司自身基本面無關。有分析指出，白酒業近期表現差強人意，首先是短期數據顯示境內消費不足，雖然在經濟復甦趨勢下，但消費整體恢復疲弱對類股形成壓制。此外，在短期通縮擔憂下市場風格傾向出現轉變，資金調倉動作也可能引發股價波動。

第一財經報導，2023年大陸全國糖酒商品交易會12日至14日在四川成都舉行。國海證券分析，糖酒會（消費）低於市場預期，市場認知開始回歸真實基本面，白酒進入再度布局期。不過，國海證券又指，白酒類股經過近兩個月的震盪已大致回調到位。類股在短期內仍需面對2022年報和2023年第一季財報業績的兌現，短期內的走勢仍有波動，但向上趨勢已經明確。