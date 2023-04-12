東森購物分析消費者購買趨勢發現，疫後化妝保養品及旅遊產品業績明顯提升，其中，美容美材類三月營收成長26％居第一。春節過後二二八及清明連假，亦帶動旅遊套裝行程業績成長2倍，國外旅遊行程業績增長幅度更高達269％，並帶動旅遊萬用轉接頭銷售成長149％，露營用品成長31％等相關商品銷量大爆增。

2023年迎來新零售時代，東森購物射三箭，2023年營運重心將鎖定加速實體店的擴張、培養網紅投入直播電商、同時整合線上線下消費者數據，以OMO經營模式穩固營收。

東森購物耗資上億元打造的第一間複合式商場東森廣場去年12月15日開幕後，第一季業績即達到損益兩平開始獲利，這也是東購擴大OMO新商模布局，發展實體零售及線上線下整合的第一步。

另外，東森購物已取得台北車站地下街K區及台北榮總新醫療大樓長青樓美食廣場的經營權，即將陸續開幕營業。東森購物今年目標再開設2～3間複合式商場，可望為營運增添動能。

線上直播帶貨風潮興起，東森購物去年12月與台灣直播平台「就醬播」、「168money」合作開闢網紅直播通路，3月業績月增達113％，綜藝天王吳宗憲代言的紅藜果膠產品更因此成為網路爆款商品。東森購物規畫2023投入1億元培訓3,000名直播主，並前進各大校園挖掘直播人才。