OECD最新發表的報告指出，最近十年間，關鍵礦物受到出口限制的數量激增4倍多，通常以稅制形式實施。

2009年1月到2020年12月這10年間，工業原料受到出口管制的總數，從3,337項飆升到18,263項。目前全球關鍵原材料出口值中，約有10％至少面臨一項出口限制措施。

OECD報告指出，截至目前的研究顯示，出口限制在國際關鍵原料市場上，扮演非同小可的角色，足以影響這些原料的可用性和價格。

報告特別點出，不少攸關能源轉型的礦物，集中在相對少數的國家，列舉的例子包括剛果主宰鈷儲量，中國幾乎壟斷鎂生產。

OECD表示，2009年到2020年期間，中國、印度、越南、俄羅斯、阿根廷和哈薩克，是對關鍵礦物新增出口限制的前六大國家。關鍵原料的最主要儲藏區，部分被這幾個國家掌握，它們包辦全球關鍵原料大部分產量。

中國主宰鎂與錳的生產，越南和阿根廷則分別是稀土及鋰的主要開採國。

OECD指出，儘管關鍵礦物的出口管制增多，同時間這方面的需求不減反增。2007-2009到2017-2019這10年間，關鍵原料貿易值成長38％，同時間全體產品的貿易值僅增31％。其中又以生產電動車電池的關鍵原料鋰需求最熱絡，增幅達438％。

世界各國致力追求淨零排放下，全球對鋰、石墨、鎳等礦物的需求，料在往後數十年劇增。為實現《巴黎氣候協定》目標，OECD預期，2040年前鋰需求將增至目前的42倍，石墨需求料暴增25倍。