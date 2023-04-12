10日晚間台北市內湖區康寧路上發生槍響，51歲的前製作人王姓男子，遭槍手連開15槍，導致左小退中彈送醫，經開刀後幸無生命危險；而這起槍擊案，傳出疑似王男家族的建設公司投資房地產產權歸屬判決將出爐，導致王男成為「代罪羔羊」，遭到專業殺手「開槍示警」，對此，警方也表示將介入調查釐清。

據《ETtoday新聞雲》報導，警方調查，王男家族是內湖一帶大型建商，父輩曾在東湖地區開發多起大型建案，疑似因近年家族發生糾紛，讓岳父與自身兄弟間為了建設公司經營權互相提告，甚至傳出聘僱黑幫重量級人士出面「仲裁斡旋」；而近期建設公司投資房地產產權歸屬判決將出爐，身為建商家族的女婿王男，疑似因此遭到專業殺手開槍示警，對此，警方也將介入調查。

日前台北市內湖區康寧路上傳出槍擊案，曾橫跨兩岸的製作節目的前製作人姓男子，遭專業殺手對下半身連開15槍，王男左小腿中彈送醫，經手術後幸無生命危險，遭傳出王男「在外欠債」一事，王男也親曝「自己生活狀況單純，從未與人結怨或欠債，也不認識槍手」。

當天晚上停好車之後，一名外送員向他問路，沒想到對方離去後又返回，但手中少了便當，正當他詢問對方說出「你送完了啊？」，卻遭連開15槍，而槍手開完槍後也逃逸無蹤，他也趕緊向附近大樓警衛求救。

警方在現場共採獲9mm彈殼15顆，由鑑識中心帶回採證化驗，另槍擊現場血跡分佈，亦完成記錄及採證；目前已成立專案小組，報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，全力查緝犯嫌到案。