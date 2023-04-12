民進黨台北市議員王世堅將挑戰現任士林大同區立委何志偉，初選誰勝誰負引發熱議。國民黨桃園市議員黃敬平12日在《大新聞大爆卦》指出，何志偉、黃承國兩邊陣營曾打得煙硝味四起，王世堅等於是串連了反何志偉的勢力，陳時中跟一些民進黨要角也向著王世堅，對何志偉不利。但對國民黨來說，何志偉較好打，有中間票的王世堅像大魔王；藍營雖有徵召謝龍介空降挑戰的風聲，但這一區在地經營的人脈還是很重要。

黃敬平提到，有點像當初民進黨台北市黨部主委的延長賽、翻版，當時何志偉家族就批判對手，好像也跟黃承國這邊有關，這邊批那邊大流氓，那邊批這邊大黑道，民進黨台北市黨部兩邊煙硝味四起，指控對方是人頭大戶。旁邊來賓郭正亮說，還扯到王孝維跟薛凌，結果兩個人雙雙退選。

「黃承國說金掃掉了沒有？就是黃金的金，意在言外。」黃敬平表示，王世堅等於是串連了反何志偉的勢力，各自都有一些地方的基層實力。王世堅這邊就找了陳怡君，陳怡君以前當過王世堅的國會助理，陳怡君要選議員的時候，王世堅還去幫她站台，剛好那時候台北市黨部主委就是黃承國，那一戰也繳出27席民進黨議員當選，衝得蠻高，陳怡君也很感謝黃承國的提攜之恩，說他是一個很好的老闆。

黃敬平指出，看起來陳時中跟一些民進黨要角，評論風向都向著王世堅這邊，對何志偉非常不利。看民進黨殺成這個樣子，真的覺得國民黨在士林大同這一區，不要放掉這個地方，雖然這裡一向是深綠區，以前曾經有周守訓當選過，之後就再也沒有國民黨在這邊選得漂亮或當選。唯一接近就是補選時的陳炳甫、陳玉梅的弟弟，差一點功虧一簣。目前只知道現在包括張斯綱等好幾個都躍躍欲試，想要更上層樓。

黃敬平強調，希望在這一區要謹慎提名一個在地經營、耕耘的人選，至少要好幾年在那邊做過服務，熟悉士林大同的生態狀況，兼具形象專業的話更好，由這樣的人出戰王世堅或何志偉。當然何志偉最好，眼下這樣的狀況，何志偉很好打。但如果是王世堅出線，王世堅真的不好打！

「真的...就蠻麻煩的，像一個大魔王一樣！（郭：王世堅有中間票啦！）」黃敬平直言，王世堅比何志偉難打，雖然蠻欣賞堅哥，希望王世堅能打敗何志偉。但對國民黨來講，希望要打敗的對象，不是那麼強的王世堅。郭正亮：「朱立倫不是要徵召謝龍介來選？」黃敬平說，那就精彩可期了，當然支持龍介仙直接挑戰，但還是不容易，因為在地經營很重要。尤其牽涉到社子島，能有在地經營的人脈去做理解是最好。