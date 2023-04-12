晶片業低迷景氣難緩解，台積電首季營收不如預期，傳出擴廠速度與計畫也有所調整，不只高雄廠進度延後，包括寶山、中科及南科也放慢擴張速度與規模半年至一年時間，唯獨美國新廠與日本熊本廠的進度不變。對此，前立委郭正亮12日就表示，「事實上有一群人可能是更大的受害者，就是買房的人，可能買在高點，這個對高雄影響非常大」，引發討論。

郭正亮12日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「事實上有一群人可能是更大的受害者，就是買房的人，可能買在高點，平均漲幅土地都超過30％、40％，結果買了之後現在就準備要跌價，結果買的時候，貸款是按照高點的價格貸款，這個對高雄影響非常大」。

郭正亮更坦言，「因為高雄一直都沒有高科技產業，本來想說台積電這個是第一炮」，郭正亮最後更認為，「這個很不妙，在美國的地緣政治的評估下，說台灣風險極高，然後日本跟德國都願意用政府補貼來爭取台積電，我看台積電不去日本幾乎是不可能了」。