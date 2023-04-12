Meta近幾年投入元宇宙事業，但由於太過燒錢及大環境不佳，自去年11月以來進行兩波裁員，兩次共裁撤2.1萬名員工。但有消息傳出，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）對元宇宙的熱情仍十分旺盛，還是捨得為相關領域的人才砸大錢。

華盛頓郵報報導，Meta上個月宣布裁撤1萬名員工，為去年11月裁1.1萬名員工後又一大規模裁員，但有知情人士透露，該公司仍持續支付豐厚的薪酬，相關技術的程式設計師年薪高達60萬美元至100萬美元（新台幣約1830萬至3050萬）。

招聘公司Andiamo執行長麥克亞當斯（Patrick McAdams）說，Meta給薪遠超許多遊戲公司，超過50萬美元很正常，「不誇張，他們年薪是大型遊戲公司的兩倍以上。」一名前Meta人資員工也透露，Meta願意支付遠超市場水準的薪水，吸引優秀的人才。

然而，Meta的高薪及對元宇宙的投資，也使公司成本大幅上升。去年11月，該公司展開有史以來首次大規模裁員，裁撤1.1萬名員工，上個月再度宣布計畫裁1萬人。祖克柏將今年主題訂為「效率年」。

投資公司Wedbush Securities分析師艾夫斯（Dan Ives）說，元宇宙令人難以置信的成本支出，使Meta在宏觀環境動盪中，面臨更加複雜的執行戰略問題，「公司有30到40個投資項目，其中許多與社群媒體毫無關係，這使數位媒體逆風惡化」。

Meta去年表示，元宇宙開發部門Reality Labs占20%的成本支出，而根據監管文件顯示，這個部門去年虧損逾137億美元（新台幣約4176億），高於2021年的102億美元（新台幣約3109億）。

祖克柏曾說，他在疫情期間擴大投資，因為預期疫情結束後，電子商務市場會迎來反彈，帶動廣告收入大幅成長，但他坦言預測過於樂觀。

儘管Meta曾透露可能將削減Reality Labs成本支出，但似乎並沒有放棄元宇宙，繼續為相關員工支付高額薪水。根據科技業薪酬追蹤機構Levels.fyi數據顯示，過去9個月，Meta VR開發人員平均年薪為53.88萬美元，高於蘋果的49.54萬美，以及谷歌44萬美元。