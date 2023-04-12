2024 年總統大選，藍、綠、白陸續起跑，民眾黨、民進黨分別由黨主席柯文哲、賴清德定於一尊，但藍營遲未有所動作，新北市長侯友宜被視為潛在候選人。前立委郭正亮12日在《風傳媒》節目「下班瀚你聊」中表示，侯友宜雖民調下滑，但仍有「先衰後盛」的勝機，郭也用閩南語說出，侯友宜能勝過賴清德的關鍵就是「線路」。

郭正亮分析，侯先前的民調高主要有兩個原因，其一是因為在新北市有廣為流傳的政績；其二就是侯友宜沒有罵過人，這在政壇非常罕見。加上美中關係緩和的氣氛下，侯友宜會非常有利，屆時藍綠對中國的路線就不會被明確切開，很多淺綠選民都會被侯吸走，而賴清德將會因為沒有經營好「線路」失去支持者。

郭正亮解釋，民進黨很多官員都是從陳菊系統出來的，她與賴清德一樣都是新潮流、南霸天，但陳菊有在經營組織，這就是兩人最大的不同。他也坦言，「賴清德是新潮流的小孤鳥」，冰清玉潔、沒有拉幫結派，隊伍自然就沒那麼壯大，身邊也多是教授，若與侯友宜選到最後一步，侯的「線路」就會發揮作用。

副總統、民進黨主席賴清德。（資料照）

郭正亮舉例，侯友宜到最後也可能向柯文哲拋出橄欖枝，在檯面下與柯做交換，但賴清德就做不出這種事；就算是傳統的綠盤，侯也有線路、朋友可以接觸，「賴清德有這種線路嗎？」

郭正亮也斷言，2024 國民黨一定是侯友宜出線，他在政壇這麼久，都不曾看過一個政治人物沒批評過人、民調還維持在高檔，侯友宜最大的優點就是人緣和多元的包容性。

對於兩岸政策，郭正亮認為，關鍵不是提出一個方案，而是能有一個空間可以伸縮，讓人覺得跟中國之間不會立刻再緊張起來，不管是柯文哲或侯友宜在這點都勝過賴清德，而台灣要能對外整合出共同立場，唯一能做到的就是侯友宜。