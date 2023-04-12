基隆市今（12）日晚間9時許傳出停電事故，包括七堵區、安樂區、暖暖區一帶，共1507戶受到影響，不少民眾也上網抱怨，台電已派員緊急搶修中。

台電表示，八堵變電所第16號饋線電驛動作，引起斷路器跳脫，才導致事故停電，範圍包含七堵區八德路，安樂區八德路、安樂路二段、麥金路及暖暖區尚仁街、金華街一帶，受影響的用戶共有1507戶。

停電發生後，在地居民也到臉書社團「基隆人」回報狀況，「富景天下到長庚全暗，紅綠燈路燈都沒有」、「我在麥金路清心附近也停電了」

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