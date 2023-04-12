國家通訊傳播委員會多次（NCC）裁罰中天電視台，接連10度遭法院裁定違法處分。國民黨立委賴士葆在臉書發文指出，NCC的訴訟費用5年漲8倍，正因為「行事不光明磊落」以致官司纏身，才須耗費納稅人血汗錢打官司。NCC現在最該做的是落實蔡政府高舉的轉型正義，平反中天新聞被下架的冤屈；監察院也應介入調查NCC，糾舉、彈劾違法失職濫用公權力的官員。

賴士葆指出，NCC的亂象已經不是一朝一夕，媒體的天職是秉持中立公正的精神監督制衡，然而媒體的主管機關NCC卻讓獨立機關淪為政黨附隨組織，是所有政府機關最不中立公正的單位，NCC沒有公信力，儼然變成政府黨同伐異、使命必達的打手。NCC的形象儘管崩壞，因為蔡政府縱容包庇陳耀祥繼續在位子上耀武揚威、違法濫權壟斷媒體生殺大權，讓人生厭、生煩。

賴士葆說，陳耀祥當NCC主委創了很多前所未有的歷史紀錄，2020年粗暴的用公權力將意識形態與執政黨不合的中天新聞關台下架，後來經過法院還原真相，當年NCC奪命連環以欲加之罪追殺中天的裁罰，被法院判定為肆意妄為，已經10連敗，可見當初追殺中天新聞的理由不具正當性，沒有任何法律基礎。

他表示，NCC現在最該做的是實踐蔡政府不斷高舉的轉型正義，平反中天新聞被下架的冤屈，監察院也應介入調查NCC ，糾舉、彈劾違法失職濫用公權力的官員。

賴士葆說，NCC的訴訟費用5年來漲了8倍，因為行事不光明磊落，所以NCC官司纏身，必須耗費納稅人的血汗錢打官司。這幾年NCC無法秉持獨立公正立場所引發輿論的撻伐，以及付上的社會代價罄竹難書。陳耀祥處理鏡電視與中天新聞台的寬鬆與嚴苛宛如天地之差，陳耀祥因為鏡電視執照申設被台北地檢署列他字案瀆職罪，不但不肯自請停職靜候調查，還厚顏高調的不迴避鏡電視的審查。

賴士葆強調，士大夫之無恥是為國恥，陳耀祥學者從政，進入官場，戀棧官位，失去風骨，踐踏新聞專業，將獨立機關變成服侍政治的工具，陳耀祥其實明知他正在通訊傳播界留下不堪的紀錄，但是官場的滋味太誘人了，促使陳耀祥寧可拋棄專業和良知。