總太地產（3056）12日晚公告指出，董事長翁毓羚以個人生涯規劃為理由向董事會遞交辭呈，辭職生效日為4月20日。消息一出，為台中地產界投下一枚震撼彈！總太地產表示，近期將盡快召開董事會推選繼任人選。

翁毓羚在2017年10月、也就是38歲那年，由總太地產創辦人吳錫坤手中接任董事長，當年曾創下全台灣最年輕上市公司女董座的紀錄！翁毓羚接任董事長5年多以來，總太地產市值翻倍成長，每年平均EPS超過3元，經營績效亮眼。

總太地產2022年甚至繳出86.98億元營收、稅後純益22.09億元，年增2.48倍，EPS達9.81元的亮眼成績單！董事會也大方通過配息4.1元+配股4.1元。從3月中公布配發8.2元高股利以來，至今股價已大漲逾4成，12日收盤價49.60元，站上歷史高點！

在「哈佛商業評論」推出台灣第一本最佳女性CEO調查中，翁毓羚是上市公司女董事長15強中的唯一專業經理人。

高師大美術系畢業的翁毓羚，原本是美術老師，2010年進入總太地產任職前，完全沒有房地產相關經驗，卻因表現優異，一路升任副總、總經理、最後接任董事長，12年多以來在台中地產界創下許多銷售奇蹟！

翁毓羚可說是台中首購宅銷售女王。她在接任總太董事長之後，打破業界「底價銷售」常規、首創「實價銷售」模式，取消行之有年的代銷制度，一方面減少購屋者來回砍價的心力，更加速完銷的進程。總太地產多年來在北屯區推出總戶數動輒800戶、1,000多戶的超級大案，如「總太2020」、「心之所向」等首購宅案，都創下短短一年內銷售一空的驚人成績！

非管理、房地產科班出身，也不是二代接班的翁毓羚，接受經理人雜誌採訪談到最有成就感的事時說：「到今天為止，我沒有做任何對不起我的老師、創辦人、股東、團隊的事情。我們是一個隨時自我反省，一直進步的團隊！」