南韓國民男星李昇基過往才捐出20億元韓幣（約新台幣4900萬元）給醫院做公益，使得他「零負評」的好名聲再創高峰，誰料他宣布迎娶女友李多寅後，由於女方家人涉嫌多項經濟犯罪，使他被連累，一併成了撻伐對象。對此，李昇基於今(12日)首度對外發聲了。

李昇基今日在IG上一連曬出兩篇長文，提及：「和妻子李多寅宣布結婚後，大眾的觀感突降」，表示自己想對「大眾因為一些有關於他妻子家的報導而感到痛苦」一事致歉，也一併提到還有粉絲及關係很好友人都在勸他分手，但李昇基也指出妻子無法選擇自己的父母，而他又如何能以此來向她提出分手。並透露他與妻子做出約定，要「用今後的人生慢慢償還」，互相扶持走下去，更直言這無關「惡評」，而是兩人的本意，且此次結婚的禮金，也會全數用於弱勢團體的幫助上。

此外，李昇基也在文中批評部分韓媒，指出自從爆出與李多寅戀愛，直到在結婚5天後的此時，仍被不少假新聞困擾著，直言：「我不會要求大家祝福李昇基結婚，但請大家繼續監督我，我會和李多寅一起洗清污名，這是我現在能做的最佳選擇。」

李昇基也於文中一一點名近期誤傳的假新聞內容，強調李多寅一家在操縱股價事件，併吞了約260億韓元(約新台幣6億元)的新聞報導不是事實。此外，他還於文中指名道姓兩位記者及其後續寫下的報導，在IG中喊話：「我現在有了新公司，以及一起工作十年的經紀人，以後請在寫報導之前聯繫我。」而這在IG上的兩篇長文，是李昇基面對李多寅家人以及婚禮上的諸多爭議以來，首次對外發聲。