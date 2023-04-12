再過不到一個月，英國國王查爾斯三世的加冕大典就要登場，「脫英」移居美國的哈利王子夫婦到底會不會出席這場重要的儀式？答案揭曉了，英國廣播公司12日報導，白金漢宮宣布，薩賽克斯公爵哈利王子確定出席5月6日在倫敦西敏寺舉行的查爾斯三世加冕典禮，他的妻子、薩賽克斯公爵夫人梅根則會留在美國加州、不參與公公這場重要的人生大事。

哈利王子單刀赴會，這代表哈利與梅根的一雙兒女亞契王子、莉莉貝公主恐怕也不會跟著飛到倫敦。加冕典禮當天正好是哈利與梅根的兒子亞契小王子（Archie）的4歲生日，這代表哈利很可能無法陪著寶貝兒子過生日了。

白金漢宮宣布，哈利王子將獨自出席父親查爾斯三世的加冕儀式，妻子梅根不會同行。

哈利梅根夫妻倆脫離英國王室之後，哈利不再是必須出席王室公務行程的成員，例如去年6月祖母伊莉莎白二世登基70年的白金禧儀式，王室核心成員全體按照傳統一起站在白金漢宮陽台向民眾致意，哈利與梅根雙雙缺席。

查爾斯三世的加冕典禮對於英國王室一家別具意義，因為自從哈利王子出版內容勁爆的自傳《備胎》以來，他一直沒有與原生家庭的成員共同露面。這本暢銷書令哈利梅根夫婦與英國王室之間的關係更加緊繃。

哈利的兄長、威爾斯王儲威廉預計會在加冕大典扮演重要角色，屆時兄弟倆互動過程肯定受到外界以放大鏡檢視。威廉與凱特一家五口已確定齊赴西敏寺觀禮，亦即兩人的三名子女喬治小王子、夏綠蒂小公主、路易小王子均會到場。路易王子即將在今年4月23日年滿5歲。

英國媒體今年3月報導，哈利梅根已接獲白金漢宮發出的加冕大典邀請函；小道消息指出，白金漢宮傾向於建議哈梅的一雙兒女不要出席加冕大典，理由是兩人太過年幼；王室有成員放話，即使哈梅雙雙出席觀禮，很可能會面臨「社交冷處理」。

查爾斯三世的加冕大典觀禮人士包括英國王室成員、公眾人物、世界各國領袖，還有慈善團體與各界代表450人。

哈利今年3月曾赴倫敦為控告媒體侵犯隱私的官司出庭。據信哈利那一趟回國並未與父兄碰面。