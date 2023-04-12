香港女星張敏90年代紅極一時，因在電影《賭聖》中飾演綺夢一角，奠定一代女神地位，雖已淡出演藝圈多年，一舉一動仍受到關注，近日她錄製影片替新疆歌手阿爾法的新專輯宣傳，不過卻因脖子皮膚狀態暴露年齡，引起熱議。

童星出身的新疆歌手阿爾法，近日出新專輯，不少圈內前輩都錄製影片送上祝福，而張敏也驚喜現身，帶著帽子和墨鏡，穿上牛仔外套的張敏，開心和大家打招呼，並預祝阿爾法專輯大賣，可看到她保養得宜，狀態看上去相當好。

張敏被指1部位顯老態。（圖／取自阿爾法抖音）

不過皮膚緊緻白皙的張敏，卻被發現瘦到脫相，脖子青筋相當明顯，讓網友都驚呼「太瘦了」、「女神啊，時光這刀誰也沒放過」、「真的變了，認不出來了」、「女神老了」，但也有人認為她還是很漂亮、風采依舊。

張敏過去和周星馳合作多部電影，被封為「 初代星女郎」，因在電影《賭聖》中飾演綺夢爆紅，是90年代炙手可熱的一線女星，不過之後她淡出演藝圈，過著深居簡出的生活，但每次出現總能引發話題，2月她迎來55歲生日，她也難得和小10歲老公師兄梵同框，展現恩愛一面。