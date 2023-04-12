美國3月消費者物價指數（CPI）增幅低於預期，10年期美債殖利率來到3.4%。通膨增速放緩激勵市場，美股周三（12日）3大指數開高，道瓊工業指數漲近200點，那斯達克指數漲約0.3%。

截至台北時間22點14分，道瓊工業指數上漲192.22點（或0.57%），暫報33877.01點；那斯達克指數上漲37.47點（或0.31%），暫報12069.35點；標普500指上漲19.4點（或0.47%），暫報4128.34點；費城半導體指數下跌13.74點（或0.44%），暫報3095.68點。

5大科技巨頭微幅開高，半導體類股漲跌互見，輝達跌逾1%，聯電ADR漲逾1%，台積電ADR跌約0.2%。

美國3月CPI年增5%，低於市場預期的5.2%，以及前值6%，月增0.1%，亦低於預期的0.2%，已經連續9個月下滑，並創2021年9月以來新低；扣除能源及食品等波動劇烈的核心CPI，年增5.6%，平於市場預期，略高前值5.5%，月增0.4%，亦平於預期。