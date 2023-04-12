25歲女星王淨外型甜美、氣質清新，出演電影《返校》女主角走紅，她近年接連拍攝《瀑布》、《月老》、《比悲傷更悲傷的故事：影集版》等作品，人氣急速飆升，星途受到外界看好，王淨時常會透過社群平台與粉絲互動，幽默性格圈粉無數，今（12日）她曬出一組床照，可愛模樣狂吸網友按讚。

王淨今（12日）日在社群平台曬出一組照片，並寫下「很想吃腸粉，於是就變成一份腸粉」，該照片是王淨的造型師拍攝，打卡地點在新加坡，只見王淨全身裹著被子縮在床上，只露出一顆頭，接著她小露香肩朝鏡頭開心比YA，笑容非常甜美，最後一張不顧形象大笑，似乎是被自己的行為逗樂，貼文發出後就吸引5.1萬網友按讚。

不少網友留言：「太正的話會被吃掉喔」、「雖然很無厘頭，但真的很可愛」、「果然美女的思路都是如此清奇，愛了」、「哈哈哈可是廣東話腸粉是用來罵人的欸」、「來一碟淨腸粉，謝謝」、「來份外帶」、「喜歡這個腸粉」、「太暈這個腸粉了」、「怎麼會有不管甚麼姿勢甚麼角度都很美的問題」、「我以為裡面沒穿，第三張破壞幻想了」、「好想吃妳」。

王淨國中時用筆名菌菌出版過小說作品《芭樂愛情》，因搭計程車時唱歌嗓音悅耳，影片上傳後意外走紅，後來她參演電影《痴情男子漢》正式出道，又主演熱門遊戲IP電影《返校》，人氣不斷攀升。