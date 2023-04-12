台南一名人妻與丈夫的好友小雨（化名）發生婚外情，並離家與對方同居6年，去世前向曾姓丈夫坦承2人姦情，氣到曾男連寄23封信到小雨經營的店面，並在信封上寫下「色老闆小雨收」，遭對方報警提告；法官依犯散佈文字誹謗罪，判處曾男拘役10日，得易科罰金。

據判決書指出，曾男因不滿小雨（化名）與其妻子有感情糾葛，去年1月28日起迄同年4月11日止，將「誘拐朋友妻離家出走同居多年出來面對」等文字書寫於信封上寄件人處，收件人則寫明「色老闆小雨收」，將該等信件投遞接續寄出共計23次，使處理信件之郵務人員、代收信件之人員等不特定多數人均得共見共聞，足以毀損小雨之名譽、人格及社會評價，遭到小雨報警提告。

曾男到案後，否認有誹謗之犯行，辯稱：自己寫的是事實，「小雨以前跟我是好友，後來誘我老婆離家與他同居6年，我老婆死之前有承認2人同居一事」。

法官審酌曾男因認小雨與妻子外遇，而刻意將涉及私德而與公共利益無關之文字寫在信封上，接續寄送給小雨，以此方式指摘、傳述足以貶損小雨名譽及社會評價之事，欠缺尊重他人名譽權之觀念，其行為自非可取；考量其於審理時坦承犯行，態度尚可，迄未獲小雨諒解，並審酌其犯罪動機、手段、所生之危害等一切情狀，依犯散佈文字誹謗罪，判處曾男拘役10日，得易科罰金。