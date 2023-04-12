"I can't help but think Megan Rapinoe would genuinely shiv any male who tried to take her spot on the US Women's National Team."



Riley Gaines called out Meghan Rapinoe in now-deleted tweets. Rapinoe believes transgender athletes aren't an issue.https://t.co/i7zskqYktk pic.twitter.com/Kthtd0PsAo — OutKick (@Outkick) April 11, 2023

美國女權主義者蓋恩絲（Riley Gaines）最近發言攻擊其他的女權主義者，包括有名的美國女足隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）。NIKE因為與跨性別運動員簽約而引起蓋恩絲不滿，批評「NIKE是在嘲笑女性運動員」。美國女足名將拉皮諾身為LGBTQ+的成員，她支持跨性別者參加女子賽事。

蓋恩絲在推特批評拉皮諾，斥她是「偽女權」，因為拉皮諾並不是真心為女性運動員著想。「你自己的職業運動生涯已經結束了（拉皮諾37歲），而且你是女同性戀也不會生女兒，在我看來你只是因為自己沒有損失才會這樣說。」「如果有任何跨別者要來取代拉皮諾女足國家隊的位置，我肯定拉皮諾會出手捅他的。」

美國女足隊是2015年、2019年世界盃冠軍，在2017年她們與達拉斯U15男子隊進行友誼賽，那些男孩只是國中生，結果以5比2踢贏了美國女足隊。當時女足隊表示「這是令人謙卑的經驗」，同時外界也認為，這顯示了跨性別者在女子賽事可能擁有的不公平優勢。

東京奧運的女子200公尺短跑銀牌，來自非洲納米比亞的女將姆柏瑪（Christine Mboma）就因為染色體不是生理女性，不允許參加400公尺以上的女子田徑賽事。先前更有名的是南非女將瑟夢雅（Caster Semenya），她是XY染色體，拿下了倫敦、里約兩屆奧運的女子800公尺金牌。瑟夢雅的性別檢測結果從未被官方正式公布，外界認為她是雙性人，而且她也不是唯一參加過大賽的雙性人。