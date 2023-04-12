中國大陸東部戰區從4月8日起，展開為期三天的環台軍演「聯合利劍」，而共軍航母「山東」艦上4架艦載機「殲-15」於10日上午出現在東部外海進行編組演訓，從台灣東部進入台灣防空識別區，創下首例。對此，空軍退將張延廷12日就表示，「我們的作戰節奏一定要比他快，中國大陸要對我們做什麼動作，一定要掌握情報非常清楚，要在源頭做打擊」，引發討論。

張延廷12日在網路節目《少康戰情室》中表示，「這一次中國大陸圍台軍演很清楚，就是封打一體，然後先奪取制海跟制空權，他的山東艦跑到花蓮的東邊去，然後殲-15也在上面起降，對東部做壓迫」，張延廷更指出，「今天的問題是，中國大陸這次的兵力相當大，他將來就是要爭取海空優，有海空優之後，整個軍事的主動權就來了，主動權勝券在握，後續的登陸、登島作戰就可以順水推舟」。

張延廷也提及，「另一個就是山東艦在花東外海，它可以阻絕盟軍的馳援，如果盟軍有馳援的狀況下，它那邊可以做拘束」，張延廷坦言，「台灣四周環海，最重要的是海上的生命線、補給線，如果沒有海上補給線，台灣也沒有陸地補給線，海、空補給線都斷掉的情況，台灣只能孤島奮戰」。

張延廷也說，「以前我們重點都放在西側，現在中國大陸的航空母艦到東方來的話，變成東、西兩岸沒辦法相互應援，只有變成兩面作戰，所以國軍整個台海防衛作戰的構想都要整個做調整」，至於反制的方式，張延廷認為，「我們的作戰節奏一定要比他快，中國大陸要對我們做什麼動作，一定要掌握情報非常清楚，要在源頭做打擊，等到他升空發揮戰力的時候，我們再做應對的時候，會變成事倍功半」。

張延廷最後也強調，「情報掌握非常重要，我們的飛彈還要隨時機動，因為中國大陸已經標定好我們的位置，固定的陣地就摧毀了，不過機動的話沒辦法做摧毀，機動能保存多少就是關鍵因素了，所以平常我們的兵棋推演都要精打細算，才能夠勝券在握」。