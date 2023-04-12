聯卡中心大數據資料顯示，國人去年第四季的旅遊娛樂簽帳消費明顯成長，較前一年同期數據，航空業成長約5.4倍、旅行社成長約3.2倍、飯店住宿成長約21％。與此同時，相關的信用卡盜刷通報也較去年同期增加約1.7倍，尤其是網路盜刷交易金額的增加更為明顯。

聯卡中心大數據資料統計，去年國內36家發卡機構通報詐欺交易549,525筆、相較前年略減52,963筆，-8.8％；但全年度的通報金額22.3億元、明顯較前年增加2.7億元，+14.2％，其中又以網路交易類別佔最大比例約98％，最大通報來源除了大家已熟知的國外知名網路盜刷外，最值得注意的就是疫情過後的旅遊娛樂交易增加帶來的盜刷增加，目前已有持卡人通報其卡片在國外旅宿業或航空公司網路交易被盜刷的案例，這類個案由於每筆金額較高，以致快速推升去年下半年詐欺通報金額的增加。

國內發卡機構已針對此一發展趨勢加強管控，希望在面對疫情趨緩景氣回溫的時刻，兼顧持卡人權益與交易安全。