民進黨中執會通過由副總統賴清德參選2024總統大選，似已定於一尊，但從近日民進黨內的初選紛擾與互相攻擊來看，民進黨團結仍烏雲壟罩。國民黨立委王鴻薇12日在《新聞大白話》節目強調，北市士林大同選區煙硝味已出來，何志偉跟王世堅初選兩派相爭，現在黃承國出來，很多人認為這是英系的大反撲。賴清德頭還沒真正洗下去，讓卓榮泰協調王世堅改選中山北松山也不成功，這氣勢看起來還不是定於一尊的綠營共主。

「今天我有參加，國民黨還沒有初選的第一波立委提名。」王鴻薇表示，今天非常特別，因為所有六都市長、縣市長都來了，展現了非常難見到的國民黨大團結氣氛。至少看到一個團結的氣氛，很重要。主持人王淺秋：「怎麼這麼難啊？」王鴻薇：「不是難，是很難得，大家都有空！」

王鴻薇提到，賴清德到底有沒有定於一尊？最後會不會有所謂的「換賴」？今天在何志偉跟王世堅的這個選區裡面，可以看到煙硝味慢慢出來。而賴清德始終沒有真正把頭洗下去，因為卓榮泰過去說是謝長廷的大弟子，現在是賴清德四大護法之一，看起來卓榮泰有下去，勸進王世堅到中山、北松山選區。但是堅哥是台灣真男人，他就是說到做到，說跳海就會跳海，所以還是堅定要選士林大同。

「都說賴清德定於一尊，好像是綠營的共主？可是這個氣勢看起來，還不是喔！」王鴻薇強調，而且這一區，尤其現在黃承國出來，很多人認為這是英系的大反撲。不是只有兩個候選人而已，而是變成可能英系的一個反撲，所以未來還要去觀察，看賴清德能不能一路走過，最後成為民進黨真正的候選人。