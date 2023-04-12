烏克蘭真相報(pravda)報導，俄羅斯佔領者正在籌備一項計劃，要以疏散的名義，將札波羅熱核電廠(Centrale nucleare Zaporizhzhya) 員工給送走，企圖以俄羅斯人取代。

這消息是烏克蘭抗敵中心(National Resistance Center of Ukraine)所提出的，敵後合作者表示，強制撤離核電廠員工可能很快就會開始，因此俄羅斯人正在要求核電廠員工提供親屬名單，並暗示在發號施令就要走。

抗敵中心說，俄軍佔領者恐嚇核電廠員工，逼迫他們拿出身分資料，以建立一個名義上的袖珍工會；並且強迫給予俄羅斯的身分。要是表態抵制，那可能被帶走並遭受酷刑。

札波羅熱核電廠在開戰後沒多久被俄軍所佔領，但烏克蘭核電廠員工表示，為維持核電廠運作，他們不能離開。之後在國際原子能機構的協調下，俄羅斯同意烏克蘭員工繼續操作。但是在這段佔領期間，俄羅斯軍隊拘留了多名烏克蘭員工，包括電廠副主任 馬丁尼克(Valery Martynyuk)，助經理歐許卡( Oleh Oshek)，這些空出的職位被俄羅斯人接替。