烏克蘭真相報(pravda)報導，俄羅斯佔領者正在籌備一項計劃，要以疏散的名義，將札波羅熱核電廠(Centrale nucleare Zaporizhzhya) 員工給送走，企圖以俄羅斯人取代。
這消息是烏克蘭抗敵中心(National Resistance Center of Ukraine)所提出的，敵後合作者表示，強制撤離核電廠員工可能很快就會開始，因此俄羅斯人正在要求核電廠員工提供親屬名單，並暗示在發號施令就要走。
抗敵中心說，俄軍佔領者恐嚇核電廠員工，逼迫他們拿出身分資料，以建立一個名義上的袖珍工會；並且強迫給予俄羅斯的身分。要是表態抵制，那可能被帶走並遭受酷刑。
札波羅熱核電廠在開戰後沒多久被俄軍所佔領，但烏克蘭核電廠員工表示，為維持核電廠運作，他們不能離開。之後在國際原子能機構的協調下，俄羅斯同意烏克蘭員工繼續操作。但是在這段佔領期間，俄羅斯軍隊拘留了多名烏克蘭員工，包括電廠副主任 馬丁尼克(Valery Martynyuk)，助經理歐許卡( Oleh Oshek)，這些空出的職位被俄羅斯人接替。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。