高雄市旗山區溝坪路今天下午3時9分出現雜草火警，消防局出動大批警義消前往搶救，直到晚間火勢仍持續延燒擴散，外傳起火原因疑似陸軍八軍團狙擊槍打靶，因為火花造成火警，但八軍團嚴正否認表示，今天實施射擊的是普通彈藥不會引起火花，且靶場離起火點至少超過600公尺，因此起火原因待查。

陸軍第八軍團主任樓偉傑表示，軍方今天射擊的是普通彈藥，並不會引起火花，況且拒離靶場還有600公尺之遠，火災與打靶無關。

樓偉傑說，由於山區斜陡，大火至今還在燒，高雄市消防局預計明早出動直升機救火，軍方防火線已拉好，營區安全無虞

警消初步了解，起火點位於林班地與軍方權管土地交界，距離軍方營區尚有一段距離，無立即危險及延燒建築物之虞，目前配合軍方、林務局持續進行搶救、開闢防火巷及周界防護，無人員受傷，目前已開闢防火線阻止延燒，明天上午將會請空勤總隊支援空中灑水。