口腔除了牙齒外，牙齦也是非常重要的組織，牙醫師表示，可從3種牙齦顏色大略判斷牙齦是否有問題，例如若是深紅色，可能是牙齦已遭牙周病菌入侵而發炎；紫色則表示牙肉與齒槽骨已遭啃食，已達嚴重出血狀態。

牙醫師黃斌洋在《健康2.0》節目中表示，牙齦的血管負責供應牙齒的軟、硬組織所需的各種營養之輸送功能，因此牙齦顏色也呈現血管的通暢程度，進而可知口腔情況，牙齦顏色主要包括嫩粉色、暗紅色、紫色。

1. 粉紅色：代表健康的牙齦，此時牙齦摸起來很堅固。

2. 紅色：代表牙齦發炎。當牙周病菌入侵，微血管會擴張，以便讓大量血液可送往牙齦去對抗牙周病菌，形成牙齦炎，此時牙齦會呈現紅色、微腫的狀態。

3. 紫色：代表牙齦嚴重出血。當牙齦與牙周病菌對抗的時間太長，牙齦如同戰場上的焦土，齒槽骨變得空洞，堆積膿加腫脹，導致牙齦變為紫色。此時的牙齦摸來如同水球般，軟爛、不堅固。

黃斌洋表示，民眾可藉由觀察自己的牙齦，了解自身牙齦及口腔健康狀態，若發現牙齦顏色已轉為紅色時，就應找牙醫師進行診治。