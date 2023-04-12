法國總統馬克宏訪陸後，傳出法國花月級護衛艦、舷號F 731的Prairial（牧月號）9日晚間從南往北進入台灣海峽，竟罕見的在海峽中線以西、貼近陸沿海航行，被解讀為馬克宏政府向陸傾斜。對此，前大使介文汲12日就表示，「法國的海軍要跟中國大陸陸南部戰區的海軍保持溝通聯繫，這是軍事上一個互動很明確的訊號」，引發討論。

根據《菱傳媒》的報導指出，有一位資深官員指出，法國此舉恐會影響我國購買武器系統的性能提升，甚至有可能會提供相關資訊給中國大陸「參考」，該份報導更引述專家意見直言，此代表軍事上的宣示，意味法國與中國之間的關係更緊密，對美台都是嚴重的警訊。

而介文汲12日在網路節目《新聞大白話》中指出，法艦通過台灣海峽貼近中國大陸那側航行，軍方擔憂影響我們幻象戰機升級，其實這是一點。介文汲更爆，「另外還有一點，就是在馬克宏訪問中國大陸時，雙方通過了一個聯合聲明，其中有一點說法國的海軍，要跟中國大陸的南部戰區，在太平洋水域的一些事物保持溝通，這個部分比貼近台灣海峽更厲害」。

介文汲坦言，「也就是說，法國的海軍要跟中國大陸陸南部戰區的海軍保持溝通聯繫，這是軍事上一個互動很明確的訊號」，介文汲更爆出內幕，「這一次馬克宏跟中國大陸談的合作都是非常多的，因為法國在南太平洋有他的海外屬地，叫大溪地，所以法國在這個地方，他是需要跟中國大陸做合作和協調的」。