特力貿易事業體3月合併營收為16.1億元，相較去年同期增加6.1％，受惠於北美市場的暢旺需求以及特力貿易透過持續投資多元化的創新產品及加值服務，增加客戶在市場的競爭性，進而帶動貿易出貨成長動能。

儘管特力貿易事業出貨目前仍受到大多數歐美客戶持續消化庫存之影響，成長動能暫時轉趨保守；將密切關注庫存消化後續發展並且和歐美客戶們保持著緊密的聯繫，待貿易客戶們完成庫存調整時及時採取因應措施，可望帶動特力貿易新一波出貨動能。

至於零售事業體，特力3月合併營收為11.8億元，較去年同期減少，主要是房市交易冷淡，經濟趨勢仍未見明朗之影響，消費者對換屋、居家用品需求降低。

特力認為，台灣零售事業目前面臨大環境挑戰，除了適度調整自身產品品類結構因應外，仍持續提升商品的差異化、投資發展通路品牌以及強化客戶體驗。接下來五月母親節及年中慶檔期，特力屋及和樂將推出一系列之活動吸引客人回流，業績可望漸入佳境。