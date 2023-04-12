一名騎士在停等紅燈時，發現後車有異狀，並合力其他駕駛壓制失控男子，豈料卻被失控男逃脫，並將他的機車騎走。

還沒說完就被壓制！日前在彰化縣員林鎮有名騎士在停等紅燈時，突然後車發生異狀，1男子疑情緒失控，衝出來並開啟妻子駕駛座的門，並產生拉扯，而騎士見狀並與其他駕駛合力將失控男子壓制在地，豈料，失控男趁隙跑走，並且騎走騎士未熄火的機車，這一幕也讓所有人看傻眼，而搶走機車的失控男子也在一小時後被警方逮捕帶回警局。

從影片中可見，一名在停等紅燈的騎士發現後方車輛出現異狀，有名男子疑似情緒失控，突然從後座開車門下車，並開啟副駕駛座的車門，還敲到旁邊的黑車，這失控男便衝到駕駛座，對著女駕駛拉扯，騎士見狀便與其他車輛駕駛合力將失控男拉出，並壓制在地上，女駕駛走出車門驚慌地表示與失控男是夫妻，並指出失控男一時心情不好而情緒失控，才會做出瘋狂舉動。

不過，騎士也表示已經報警，並壓制著失控男等待警察到來，不料，被壓制在地上的失控男，突然起身，突破其他駕駛阻饒，一溜煙騎走騎士機車，讓騎士瞬間傻眼；而搶走機車的失控男也在1小時後被警察攔下逮捕，並帶回派出所移送法辦。

而這段1分鐘影片在臉書「爆廢公社」曝光後，網友全看傻紛紛留言表示「問他在幹嘛然後被鎖喉」、「結果他還沒說完就被壓制」、「所以這到底在幹嗎」、「員林俠盜獵車手」、「他在幹嘛！好難懂」。